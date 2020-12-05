إيطاليا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين وتلقي القبض على 19 مشتبها به

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 19 شخصا يشتبه في تورطهم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين وبعد أن تمكنت من تفكيك منظمة "إجرامية" تنشط في مجال نقل المهاجرين من أفغانستان وإيران والعراق وباكستان إلى إيطاليا ثم إلى شمال أوروبا.

وكشفت التحقيقات، التي قادها ممثلو الادعاء في كاتانيا بصقلية عن شبكة تضم قوارب شراعية مستأجرة أو مسروقة تستخدم لنقل المهاجرين عن طريق تركيا واليونان إلى إيطاليا، وفقًا لما أكدته الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن بعض المهاجرين سافروا بعد ذلك شمالا إلى الحدود الفرنسية ليتم تهريبهم باستخدام السيارات إلى فرنسا بمساعدة "مهربي البشر" المتمركزين في البلدات الحدودية. وقالت الشرطة إن من بين المشتبه بهم أكراد عراقيون وأفغان وإيطاليون.

كانت إحدى القواعد المزعومة للحلقة في باري، جنوب إيطاليا، حيث صدرت وثائق مزورة تشير إلى أن المهاجرين لديهم سكن وهو شرط أساسي للحصول على تصاريح إقامة.

وأكدت الشرطة وجود قواعد أخرى في ميلانو وتورينو بشمال إيطاليا، إضافة إلى قواعد في بلدة فينتيميليا، بالقرب من الحدود الفرنسية مع إيطاليا. وقالت السلطات إن آخرين يُزعم تورطهم في المخطط قاموا بتزوير عقود العمل حتى يتمكن المهاجرون من التقدم بطلب للحصول على إذن للإقامة في إيطاليا.

وبدأ التحقيق في 2018 بعيد وصول 10 قوارب قرب مدينة سيراكيوز في شرق صقلية. وكانت القوارب قد أبحرت من تركيا واليونان شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وليس من الجنوب قبالة السواحل الليبية حيث كان غالبية مئات الآلاف من المهاجرين يبحرون لسنوات في سفن المهربين غير الصالحة للإبحار نحو إيطاليا.

وقالت الشرطة إن التحقيق كشف عن أنشطة شبكة من الإيطاليين والأجانب معظمهم يحملون تصاريح إقامة صادرة على أساس الحماية الدولية.