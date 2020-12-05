شاهد.. سقوط التلسكوب الأكبر في العالم والذي ارتبط اسمه بجيمس بوند

التلسكوب الضخم الشهير في محطة أريسيبو للرصد، في جزيرة بورتوريكو الأمريكية صار حطاما، طائرات مسيرة رصدت لحظة تقطع الكوابل التي ترفع التلسكوب، قبل سقوطه أرضا.

هذا التلسكوب كان الأكبر في العالم، حيث يبلغ وزنه 900 طن وارتفاعه 140 مترا عن الأرض، وقطره 305 أمتار، إلا أنه لم يصمد أكثر من 57 عاما بعد بدء تشغيله، خاصة مع انقطاع سلكين رئيسيين داعمين للتلسكوب،

المسؤولون في المحطة أكدوا أن الموقع لن يقفل رغم انهيار التلسكوب، دون تقديم تفاصيل أكثر بخصوص مستقبله، وقال مدير العلوم الفلكية في المؤسسة الوطنية للعلوم رالف غوم في مؤتمر صحافي بواسطة تقنية الفيديو إن المؤسسة "لن تقفل مرصد أريسيبو".

وأبدى "حزنه العميق" على انهيار التلسكوب الذي كان بين الأكبر في العالم وانهار الثلاثاء بعد 57 عاما في الخدمة بسبب انقطاع سلكين يدعمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتلسكوب، ما تسبب بأضرار جسيمة في الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار.

واستخدم علماء الفلك المحترفون والهواة المرصد في عملهم لعقود، وأتاح عدداً كبيراً من الاكتشافات الفضائية.

ويدور أحد مشاهد فيلم "غولدن آي" ضمن سلسلة جيمس بوند فوق التلسكوب، وفي فيلم "كونتاكت" تستخدم عالمة الفلك التي تؤدي جودي فوستر دورها المرصد في سعيها للحصول على إشارات من الكائنات الفضائية.