وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان حريص على وحدة دول التعاون الخليجي

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم، السبت، أن "الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون"، مشدداً في الوقت عينه على "التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته".

ومنذ الأمس غرّد بن فرحان معبراً عن تقدير المملكة للجهود الكويتية وقائلاً "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وبعد تقارير صدرت أمس عن "نشاط دبلوماسي كويتي-أميركي" مدفوع من الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، لحل الأزمة الخليجية، أشار بن فرحان إلى "تقدم في حل أزمة قطر"، موضحاً أن "السعودية تأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف".

وتابع قائلاً: "نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك".

وحول الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية السعودي إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل".

وذكر أن "الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".

بن فرحان كان قد أكد، أمس الجمعة، أن السعودية تقدر جهود الكويت وأميركا من أجل تسوية الأزمة في الخليج.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قد تحدث قبلها، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر، واضاف أن الأطراف أكدت حرصها على الوصول لاتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولها.