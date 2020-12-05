اكتشاف نصب معدني آخر في كاليفورنيا بعد يوتا ورومانيا

تم اكتشاف نصب معدني على جبل أتاسكاديرو بين في كاليفورنا، هو الثالث من نوعه بعد أن ظهر شبيهه في ولاية يوتا وفي رومانيا، وذلك على مدار أسبوعين فقط. وجلب الهيكل المعدني اهتمام عديد المتنزهين الذين زاروا الموقع.

ولم يعرف إلى حد الآن الشخص الذي يقف وراء تثبيت هذه الهياكل المعدنية رغم انتشار بعض التقارير غير المؤكدة التي زعمت أن شركة إعلانات تقف وراءها.

ولم يمنع ذلك رواد عالم الإنترنت من التكهن بما يحدث، ويقترح البعض أن النصب الثلاثة تشكل مشروعا فنياً لم يتم الإعلان عنه بعد، بينما يعتقد آخرون أنه ربما يكون مرتبطا بلعبة الواقع البديل.