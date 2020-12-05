الأمم المتحدة: 2021 ستكون كارثية

حذّر مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، من أن سنة 2021 ستكون "كارثية" بالنسبة للأزمات الإنسانية حول العالم إذ ستزداد تلك الأزمات بنسبة 40 بالمئة عن العام الحالي.

كلام بيزلي جاء على هامش مؤتمر صحافي خُصص لوباء كوفيد-19، وعقدَه في نيويورك حيث تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها السنوي، وشارك فيه مدير منظمة الصحة العالمية أيضاً.

وفي وقت سابق من العام الحالي أصدرت الأمم المتحدة توقعات جاء فيها أن عدد الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل سيبلغ 235 مليون حول العالم.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تكافح فيه الدول الأزمتين الصحية والاقتصادية الناتجتين عن وباء كوفيد-19، إضافة إلى تفادي احتمال حدوث المجاعات والاضرابات ووقوع النزاعات المسلحة.

والأربعاء الماضي دعا أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش العالم ليتخذ إجراءات أكبر فيما يتعلق بالتغيّر المناخي "وإنهاء الحرب على الطبيعة"، مضيفاً أن "الكوكب جريح".

ونقلت وكالة رويترز التي غطت الاجتماع عن بيزلي قوله "المجاعات تقرع أبواب عشرات الدول حول العالم"، مضيفاً أن السنة القادمة قد "تشهد أسوأ كوارث إنسانية منذ نشأة الأمم المتحدة".

وقال بيزلي "لن يكون بإمكاننا تمويل كل شيء... ولذا علينا أن نضع أولويات..".