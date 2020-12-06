إيطاليا تسجل أكثر من 60 ألف وفاة بكوفيد-19

أحصت إيطاليا أكثر من ستين ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأحد. ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت إيطاليا، أول بلد أوروبي تطاله الموجة الأولى بقوة، مليونا و728 ألفا و878 إصابة بينها ستون ألفا و78 وفاة، وفق حصيلة وزارة الصحة.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العدوى ومعالجة المصابين، فإن متوسط الحصيلة اليومية للوفيات لا يقل عن 700. وسجل الخميس رقم قياسي بلغ 993 وفاة، هو الاعلى منذ بدء الانتشار.

وبواقع وفاة واحدة لكل ألف من السكان، تعتبر الحصيلة في إيطاليا واحدة من الأسوأ في أوروبا والعالم. وباتت نسبة الوفيات بين المصابين 3.47 في المائة، علما ان النسبة الأعلى أوروبيا سجلت في بريطانيا (3.55 في المائة) في حين يبقى الوضع أفضل في اسبانيا (2.75) وفرنسا (2.35).

وحذر وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا من أي تراخ خلال موسم الأعياد وصرح لاحدى الشبكات الاخبارية "إذا خففنا الاجراءات فقد نواجه بين يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط تصاعدا جديدا" للاصابات و"لا يمكن أن نسمح بذلك".

وعدد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الخميس سلسلة تدابير ستطبق خلال فترة عيد الميلاد، أبرزها حظر التنقل بين المناطق بين 21 ديسمبر-كانون الأول والسادس من يناير-كانون الثاني مع استمرار سريان حظر التجول بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا، وحتى السابعة صباحا ليلة رأس السنة.

ولن يعاد فتح محطات التزلج قبل السابع من يناير-كانون الثاني.