وزارة الصحة التونسية تعلن تمديد حظر التجول حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأحد تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر-تشرين الأول للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 ديسمبر-كانون الأول في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.

ويبقى محظوراً التنقل بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصاً في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وجاء في بيان وزارة الصحة أنه وابتداء من الإثنين الـ 7 من هذا الشهر وإلى غاية نهايته سيستمر العمل بمواصلة حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع. ويُمنع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.

وستواصل المقاهي اعتماد توقيت العمل إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر ومواصلة منع استعمال "الشيشة" في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم. وتقتصر الحفلات الخاصة على ثلاثين شخصا بالنسبة وكذا الأمر بالنسبة لمواكب الدفن.

إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الفضاءات والالتزام بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي، التهوئة، غسل الأيادي ودعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة جميع الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.

وأشار البيان إلى تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات الغير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية ابراز تحليل سلبي لاختبار الكشف عن كوفيد لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.