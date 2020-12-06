بريطانيا تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الثلاثاء

قالت السلطات الصحية البريطانية الأحد إنها ستبدأ حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا الثلاثاء، على أن يكون العجائز والعاملون في مراكز إيواء العجزة أوّل من يتم تطعيمهم.

وبعد موافقة وكالة الأدوية المعنية في الثاني من كانون الأول/ديسمبر على اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر الأميركية مع شركة بيونتيك الألمانية، تمّ نقل كمية من تلك اللقاحات عبر بلجيكا وتأسيس 50 مركزاً للتلقيح في المستشفيات.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن العجائز الذين يزيد عمرهم عن 80 عاماً الذين زاروا المستشفيات "كمرضى خارجيين" أو خرجوا منها بعد الإصابة سيكونون أول من يتلقون اللقاح.

وفي بيان نشرته اليوم، دعت الهيئة أيضاً الذين تخطوا الثمانين إلى تلقيح أنفسهم، مضيفة أن الأمر ذاته ينطبق على العاملين في مراكز إيواء العجزة، وطالبة منهم حجز دور لهم في عيادات التطعيم.

وفيما صرحت الحكومة سابقاً أن الأولوية في التطعيم ستعطى "للأكثر عرضة للخطر"، أضافت أيضاً أن تطعيم السكان البريطانيين سيمثل تحدياً كبيراً خصوصاً وأن لقاح فايزر-بيونتيك بحاجة لأن يُحفظ في درجات حرارة متدنية جداً (-70 درجة مئوية) لخمسة أيام فقط.

ولم تنشر الحكومة معلومات بعد عن خطة العمل.