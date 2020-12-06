شاهد: دفق المياه يشكّل قرصاً هندسياً متكاملاً من الجليد في نهر صيني

عثر مواطنون محليون الأربعاء الماضي على قرص كبير وضخم من الجليد في أحد الأنهر شمال الصين، وهو ولد نتيجة دفق المياه التي كسرت الجليد، ومع الوقت، راحت تدفعه حول نفسه، لتشذب أطرافه كأنه دائرة قُصت بماكينة عملاقة للنشر. وقال أحد السكان المعمرين إنه لم يرَ أبداً مثل هذا القرص قبلاً، بينما يقول العلماء إن ظواهر غريبة حصلت سابقاً في البلدان الباردة مثل كندا وروسيا...
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