فيصل المقداد في طهران في أول زيارة خارجية له

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، في أول زيارة رسمية للوزير السوري للخارج.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن المسؤولين ناقشا خلال اللقاء "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية فضلا عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب". وشدّد ظريف على "ضرورة اليقظة والتشاور" بين إيران وسوريا بسبب "التطورات الإقليمية الأخيرة".

ووصل المقداد إلى طهران مساء الأحد، ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الوزارة.

وخلف المقداد وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد وفاة الدبلوماسي المخضرم بعدة أيام.

وتعد إيران من أشد مؤيدي الرئيس السوريّ بشار الأسد في الحرب التي تعصف ببلاده منذ عام 2011. وتسبب النزاع الدامي بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا سواء داخل البلاد او خارجها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تويتر إنّ "إيران تقف إلى جانب شعب وحكومة سوريا في الحرب ضد الإرهاب". وأضاف ان "الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لانهاء الازمة الحالية".