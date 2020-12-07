إيران تؤكد أن خامنئي "في صحة جيدة" وتنفي الشائعات

ذكرت وسائل إعلام في طهران الإثنين، أن آية الله علي خامنئي "في صحة جيدة" وأكد عضو في مكتب المرشد الأعلى الإيراني نافيا بذلك شائعات عن تدهور وضعه الصحي مؤخرا.

وغرد مهدي فضائلي، على تويتر "بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي". وتناقلت الرسالة وكالات أنباء إيرانية، قدمت فيها فضائلي على أنه أحد أعضاء مكتب المرشد الأعلى والبالغ 81 عاما.

انتشار الشائعات

وانتشرت شائعات عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي بعد نشر السبت نص بالعربية على تويتر أكد أن المرشد الأعلى نقل السلطة إلى ابنه مجتبي خامنئي بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي.

وتناقلت مجلة أمريكية معروفة الرسالة بدون التحقق من صحتها، مما ساهم في تعزيز الشائعات.

كتبت وكالة تسنيم، الإثنين الإيرانية أن التغريدة التي تم تداولها "معلومة مضللة" نشرها حساب "يعود لمنشق (ناطق بالعربية) ومقره لندن". وكانت آخر مرة ظهر فيها خامنئي علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقا لصور نشرها التلفزيون الإيراني، كان خامنئي التقى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، علما أنه يقوم بهذه الخطوة عموما مرتين أو ثلاثا شهريا كحد أقصى. وفي تلك المناسبة ظهر خامنئي وضيوفه واضعين الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بشدة في إيران. وفي 2014 خضع خامنئي لجراحة ناجحة في غدة البروستات.

ونفى التلفزيون الإيراني، على تطبيق تلغرام، الإثنين اجتماع مجلس الخبراء المكلف تعيين أو إقالة المرشد الأعلى، خلال النهار.

وأصر التلفزيون على تصحيح الأمور بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تشبه لقطة لقناته الاخبارية مع شريط يعلن عن الاجتماع، وقد أكد التلفزيون بأن الشريط "مزيف".