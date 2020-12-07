نقل محامي ترامب الشخصي رودي جولياني إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

أعلن دونالد ترامب الأحد إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19، علما أنّ الأخير يجول منذ شهر في أنحاء الولايات المتحدة لرفض نتائج الانتخابات الرئاسيّة في اجتماعات يعقدها من دون وضع كمامة.

وغرّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أنّ "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك والذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصيني"، مكرّرا العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.

وأضاف ترامب الذي لم يقرّ بعد بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة جو بايدن "تعافَ سريعًا جولياني، سنُواصل العمل!".

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

وقالت مصادر رفضت الكشف عن اسمها لوكالة أسوشيتد برس إن بعض الأعراض ظهرت على جولياني ما استدعى نقله إلى المركز الطبي في جامعة جورج تاون بواشنطن.

وقبل ساعات، كان جولياني (76 عامًا) يُجري مقابلةً مباشرة على قناة "فوكس نيوز"، ولم تظهر عليه أيّ علامات واضحة للمرض.

وشارك المحامي في جلسات استماع عدّة وطويلة خلال الأسابيع الأخيرة، في أماكن مغلقة ومن دون وضع كمامة، من أجل التنديد بعمليّات "تزوير" في الولايات الرئيسيّة.

وكان جولياني موجودًا الأربعاء في لانسينغ، حيث حضر جلسة استماع استمرّت أكثر من أربع ساعات. وقد تكرّر المشهد أيضًا في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وواشنطن، منذ إعلان فوز بايدن بالرئاسة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر. لكنّ القضاء رفض حتّى الآن شكاوى كثيرة قدّمها محامو ترامب.

ومساء السبت، لم يكُن الرئيس المنتهية ولايته يضع كمامة خلال مشاركته في جورجيا في أوّل تجمّع بعد الانتخابات الرئاسيّة، وتحدّث أمام حشد من الناس لم تضع سوى قلّة بينهم كمامات.

وكانت شُخّصت إصابة الملياردير الجمهوريّ وزوجته ميلانيا وعدد من المقرّبين منه بكوفيد-19 في أوائل تشرين الأوّل/أكتوبر.