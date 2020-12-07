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فرنسا

توجيه الاتهام إلى التونسي ابراهيم عويساوي وسجنه على خلفية هجوم نيس في فرنسا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
حفل تكريم ضحايا ثلاثة في الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. 2020/12/07
حفل تكريم ضحايا ثلاثة في الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. 2020/12/07   -   حقوق النشر  فاليري هاش/أ ب
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اعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان أنه تم الاثنين توجيه الاتهام الى التونسي ابراهيم عويساوي (21 عاما) الذي قتل بسكين رجلا وامرأتين في فرنسا نهاية تشرين الاول/اكتوبر، وتحديدا داخل كنيسة في نيس، وسجنه.

وكان عويساوي الذي أصيب خلال اعتقاله بعد الجرائم الثلاث في 29 تشرين الاول/اكتوبر وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، نقل بداية تشرين الثاني/نوفمبر الى مستشفى في منطقة باريس.

وتحسن وضعه الصحي اخيرا ما اتاح استجوابه من جانب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام اليه.