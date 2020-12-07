توجيه الاتهام إلى التونسي ابراهيم عويساوي وسجنه على خلفية هجوم نيس في فرنسا

اعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان أنه تم الاثنين توجيه الاتهام الى التونسي ابراهيم عويساوي (21 عاما) الذي قتل بسكين رجلا وامرأتين في فرنسا نهاية تشرين الاول/اكتوبر، وتحديدا داخل كنيسة في نيس، وسجنه.

وكان عويساوي الذي أصيب خلال اعتقاله بعد الجرائم الثلاث في 29 تشرين الاول/اكتوبر وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، نقل بداية تشرين الثاني/نوفمبر الى مستشفى في منطقة باريس.

وتحسن وضعه الصحي اخيرا ما اتاح استجوابه من جانب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام اليه.