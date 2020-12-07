تركيا تفرج عن صحفيين روسيين صورا مصنعاً لطائرات مسيرة دون تصريح

أفرجت أنقرة الاثنين عن صحافيين روسيين أوقفا الأسبوع الماضي في تركيا بعد اتهامهما بتصوير مصنع للطائرات المسيرة من دون إذن.

وقضت محكمة في اسطنبول بالإفراج عن أليشي بيتروشكو والمصور المرافق له إيفان ماليشكين على ما أفاد مسؤول تركي كبير وكالة فرانس برس من دون مزيد من التفاصيل.

والرجلان يعملان لحساب محطة "أن تي في" الروسية وأُوقفا الخميس الماضي في اسطنبول عندما كانا يصوران مصنعا للطائرات المسيرة بدون ترخيص على ما ذكرت السلطات التركية.

وأعرب الكرملين في وقت سابق الاثنين عن أمله بالافراج "قريبا" عن هذين الصحافيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة "نأمل أن يتمّ الإفراج عن صحافيينا قريباً" مشيراً إلى أن دبلوماسيين روسا "يتواصلون مع الجانب التركي" لحل هذه القضية.

ومع أن علاقات ثنائية جيدة تربط تركيا وروسيا، إلا أنهما تختلفان في كثير من الملفات من سوريا إلى ليبيا ومؤخراً حول النزاع في ناغورني قره باغ.

فقد أعلنت أنقرة دعمها لأذربيجان في مواجهة أرمينيا المدعومة من موسكو والتي تكبدت هزيمة عسكرية. و

يؤكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان أنهما يقيمان علاقة تتميز بطابعها العملي.