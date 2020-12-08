بايدن يحث الكونغرس التوصل إلى اتفاق حتى لا "تتأخر" حملات التلقيح ضد كوفيد-19 أو "تتوقف"

نبه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن الثلاثاء، إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخير في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربما توقفها.

وقال بايدن: "من دون تحرك عاجل من جانب الكونغرس هذا الشهر.. ثمة احتمال فعلي أن تتأخر هذه الجهود وتتوقف بعد حملة التلقيح الأولى".

وجاء كلام بايدن البالغ 78 عاما، خلال تقديمه خافيير بيسيرا الذي اختاره ليكون وزير الصحة في حكومته، إضافة إلى أفراد الفريق الذي سيكلف مكافحة الوباء حين يتسلم منصبه في 20 الكانون الثاني/يناير.

خطة جديدة لمكافحة الوباء

وفي الأيام المئة الأولى من ولايته، سيأمر بايدن بوضع الكمامة في المقار الفدرالية والقطارات والطائرات والحافلات التي تؤمن النقل بين الولايات الأمريكية، وسيحض حكام تلك الولايات على الاحتذاء به.

ووعد بايدن، خلال الفترة الزمنية نفسها بتلقيح مئة مليون أمريكي عبر "حملة التلقيح الأكثر فاعلية في التاريخ الأمريكي".

ومن جهته، وقع الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب الثلاثاء مرسوما يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتا الى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين

وأوضح ترامب، أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى"، علما أن تحالف فايزر/بايونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

ورغم أشهر من المفاوضات، لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق على خطة جديدة لمكافحة الوباء. ويأمل زعماء الكونغرس بالتصويت على إجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تسمية بيسيرا البالغ 62 عاما، والذي يشغل حاليا منصب النائب العام في كاليفورنيا، سيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى وزارة الصحة.