شاهد: ظاهرة مناخية غريبة تجتاح السعودية نتيجة تفاعلات طبيعية في السحب

اجتاح اعصار قمعي مصحوبا بأمطار غزيرة وغبار ورعود منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية السبت ما أثار عدة تساؤولات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه الظاهرة الطبيعية التي غالبا ما تحدث في المنطقة قلقا كبيرا. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ظروف عاصفية في المنطقة وأصدرت تحذيرات متعددة من هطول أمطار رعدية في المنطقة.

وبدت السماء في الجوف مظلمة بفعل الإعصار القمعي المصحوب بظواهر مناخية أخرى حدثت نتيجة تفاعلات طبيعية في السحب الركامية واصطدام رياح دافئة ورطبة بأخرى باردة وجافة بشكل لولبي، ما أدى إلى تساقط البرد.