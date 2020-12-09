دوري أبطال اوروبا: أتالانتا وريال مدريد ومونشنغلادباخ إلى ثمن النهائي

تغلب ريال مدريد الإسباني على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر لكنهما بلغا معاً الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأن المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بين إنتر الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني انتهت بتعادلهما سلباً الأربعاء.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

وفي المقابل، تلقى إنتر ضربة موجعة بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع شاختار فخرج نهائياً حتى من المشاركة في الدوري الأوروبي لأنه احتل المركز الأخير في المجموعة.

في السياق، بلغ أتالانتا الإيطالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف قاتل للكولومبي لويس موريال، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة ليلتحق بليفربول الإنكليزي المتصدر.

ورفع الفريق الايطالي الذي كان بحاجة إلى التعادل لبلوغ الأدوار الإقصائية رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول (13)، ومتقدماً على أياكس (7) الذي سينتقل لخوض غمار البطولة الرديفة يوروبا ليغ بعد خروجه من الدور الأول للموسم الثاني توالياً (7)، فيما خطف ميدتيلاند الدنماركي نقطة شرفية بتعادله 1-1 مع ضيفه الانكليزي ليحصد نقطته الثانية.