وكالة الأدوية الأوروبية تقول إنها تعرضت لهجوم إلكتروني

قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظر حاليا في مسألة إعطاء الموافقة على العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الأربعاء إنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان أن "الوكالة تعرضت لهجوم الكتروني"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة".

وتابعت "لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر. سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز/ بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 كانون الأول/ديسمبر.

ويفترض أن يلي ذلك قرار بشأن لقاح موديرنا بحلول 12 كانون الثاني/ يناير.

وتجري الهيئة المنظمة أيضاً مراجعات للقاحين من تطوير جامعة أكسفورد/أسترازينيكا وجونسون آند جونسون.