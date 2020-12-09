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إسبانيا

شاهد.. إصابة أربعة أسود بكورونا في حديقة حيوان برشلونة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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اختبار فيروس كورونا يكشف عن إصابة أربعة أسود في حديقة حيوانات برشلونة
اختبار فيروس كورونا يكشف عن إصابة أربعة أسود في حديقة حيوانات برشلونة   -   حقوق النشر  AP Photo / BARCELONA ZOO
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قال مسؤولون في حديقة الحيوان في برشلونة إن 4 أسود أصيبوا بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحديقة إن الأسود، وهي ذكر يبلغ من العمر 4 سنوات، وثلاث إناث يبلغن من العمر 16 عاما تم اختبارهم في نوفمبر، بعد أن ظهرت عليهم أعراض إصابات خفيفة.

وأكد البيان أن صحة الأسود تحسنت بعد تلقي الرعاية الصحية من أطباء بيطريين، وتزويدهم بمضادات للالتهاب.

وأكد المسؤولون أن إثنين من العاملين في الحديقة أيضا أصيبوا بالفيروس، ولم يتم تحديد كيفية إصابة الأسود.

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