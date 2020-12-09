جونسون يلتقي فوندرلاين في بروكسل.. واتفاق بخصوص إيرلندا الشمالية

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأربعاء في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتصلة بمرحلة ما بعد بريكست، وفق ما أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى بروكسل لمأدبة عشاء مع فون دير لايين لمواصلة المباحثات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، فيما كتبت فون دير لايين على تويتر أنها "تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء البريطاني" مساء الاربعاء "لمواصلة محادثاتنا حول اتفاق الشراكة".

وسبق وأعلن كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد علماً أنه سيكون لديها الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية اعتبارًا من العام المقبل.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية.

ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي موحد وسيرفض أي تضحيات غير ضرورية لضمان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا فيما المحادثات بين الطرفين بشأن مرحلة ما بعد بريكست لا تزال في طريق مسدود.

وأوضح بارنييه في تغريدة بعدما أطلع وزراء خارجية الاتحاد على وضع المفاوضات "لن نضحي بمستقبلنا أبدا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط".