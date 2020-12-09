ناصر الخليفي يتحدث عن مستقبل مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان وعن ميسي أيضاً

أكد رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أن النجمين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار يريدان البقاء في صفوف النادي الفرنسي مشيراً إلى أنه بدأ المفاوضات معهما بهذا الشأن.

وجاء كلام الخليفي في تصريح لراديو مونتي كارلو على إثر فوز فريقه الكاسح على باشاك شهير التركي 5-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء "لقد بدأنا المفاوضات معهما (مبابي ونيمار). تبقى الأمور سرية لكننا واثقون، الاثنان يريدان البقاء وأنا واثق من هذا الأمر".

أما في ما يتعلق بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية لا سيما بعد أن طالب به نيمار شخصياً، قال الخليفي "نحن نحترم الأندية الاخرى، كما نحتاج إلى أن يتم احترامنا من قبل الأندية الأخرى".

وتابع "بالنسبة إلي فإن ميسي هو لاعب برشلونة في الوقت الحالي، نحن نحترم برشلونة وبالتالي لا نريد الحديث عن هذا الأمر".

وكان نيمار انضم الى صفوف باريس سان جرمان صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يلتحق به مبابي قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو في العام ذاته ولعب معاراً من موناكو في موسمه الأول قبل ان ينضم رسمياً في التالي.