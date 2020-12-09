التلويح براية المثلية مسموح به في مونديال قطر 2022

أكد جويس كوك رئيس اللجنة المسؤولية الاجتماعية والتعليم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء بأنه سيتم السماح بالتلويح ورفع رايات قوس القزح، التي تمثل المجتمع المثلي في الملاعب المضيفة لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التي ستنظم في قطر.

وكانت هناك مخاوف من أن لا تسمح دولة قطر بالتلويح بهذه الراية بسبب القيود الصارمة في الدوحة التي تحظر العلاقات الجنسية المثلية غير أن جويس كوك ذكر أن قادة اللجنة التنظيمية لمونديال قطر أكدوا له بأنهم لن يتم انتزاع تلك الرايات من حامليها لأن الفيفا لن ولا يتسامح مع أي نوع من التمييز.

من جهتها لم تتحدث قطر عن هذا الموضوع الذي قد يثير الكثير من الجدل في البلاد المحافظة. هذا وسبق للدوحة وأن خففت القيود على بيع المشروبات الكحولية على ترابها خلال فترة المونديال الذي من المقرر أن يقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر- تشرين الثاني و18 ديسمبر- كانون الأول 2022.