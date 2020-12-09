تقارير عن سرقة محتويات من طائرة "يوم القيامة" المقاومة للأسلحة النووية

أفادت تقارير إعلامية بسرقة محتويات إلكترونية من إحدى الطائرات الروسية المعروفة بإسم "يوم القيامة" والمصممة لمقاومة الأسلحة النووية.

وطبقاً للتقارير، اختُرقت الطائرة "إليوشين إي إل-80" عبر فتحة للشحن وسُرقت منها 39 قطعة من معدات الراديو الخاصة بها خلال صيانتها في قاعدة جوية في مدينة تاغونروغ في إقليم روستوف الجنوبي الأسبوع الماضي.

وطبقاً لوكالة أنباء إنترفاكس، ذكرت "شركة بيريف للطائرات أنه تم اكتشاف ثقب بفتحة شحن أثناء تفتيش إحدى الطائرات". ولم تعلن السلطات الروسية عن توقيف أي مشتبه به.

وتواصلت يورونيوز مع سلطات التحقيق الروسي ووزارة الداخلية الروسية للتعليق على الواقعة دون الحصول على رد حتى الآن.

إلا أن إنترفاكس أكدت أن الحكومة المحلية في إقليم روستوف تُحقق لمعرفة ملابسات الحادث والوصول إلى منفذيه.

والطائرة المسروقة محتوياتها هي واحدة من أربع طائرات معروفة بإسم "يوم القيامة" صممتهم روسيا لنقل كبار المسؤولين والرئيس الروسي في حال نشوب حرب نووية.

وتتمتع الطائرة بإمكانيات تُمكن الرئيس الروسي من قيادة قواته العسكرية عن بعد خلال اي حرب نووية محتملة.

واستُخدمت الطائرة سابقاً لنقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رحلة صاحبته فيها طائرات روسية مقاتلة.