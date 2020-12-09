شاهد: آلاف السريلانكيين يحتشدون للحصول على "علاج كورونا" اخترعه رجل دين

تحدى الآلاف من الأشخاص القيود المفروضة على التجمعات العامة وهرعوا إلى قرية صغيرة في وسط سريلانكا الثلاثاء للحصول على شراب زعم رجل دين أنه يمكن أن يمنع الإصابة فيروس كورونا المستجد وكذلك معالجة المصابين به.

وتشهد البلاد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ أكتوبر- تشرين الأول، حيث زاد عدد الإصابات بأكثر من ثمانية أضعاف بحوالي 28500 و142 حالة وفاة.

وزعم كاربنتر داميكا باندارا خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي أن ما يسمى بالعلاج قد كشفه له أحد الآلهة. لكن الأطباء في الجزيرة قالوا إنه لا يوجد أساس علمي للشراب ولا يوجد علاج معروف لكوفيد-19 في الوقت الراهن.

وساعدت صور وزير الصحة بافيثرا وانياراتشي التي تداولتها الصحف المحلية وهو يشرب الخليط في انتشار مزاعم باندارا في كامل أنحاء البلاد. وقال مراسلون صحفيون إن حوالي 12000 شخص سافروا إلى القرية الصغيرة التي يقيم بها كاربنتر داميكا باندارا، الواقعة على بعد 85 كيلومترًا شمال شرق العاصمة كولومبو، بعد إعلانه أنه سيقدم بعض العينات من شرابه مجانا.

ولدى ظهوره أمام الحشود الوافدة قال باندارا، دون تقديم أي دليل "أقول بصدق إن هذا الشراب لن يعالج كوفيد-19 فحسب، ولكنه يحمي من الإصابة بالفيروس بعد تناوله مرة واحدة،.لن تصاب بالفيروس أبدًا".

وأظهرت لقطات مصورة ضباط الشرطة وهم يحاولون تنظيم الحشود وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي من دون جدوى. وفرضت السلطات إجراءات وقائية على السكان للحد من انتشار الفيروس حيث يمكن للمحاكم السريلانكية فرض غرامات على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة كجزء من إجراءات الحكومة.

وفي الأشهر الماضية، ظهرت عدة محاولة لاستخدام الطب التقليدي كعلاج للحمى المرتبطة بكوفيد-19 في سريلانكا، لكن العديد من المختصين في الطب التقليدي نبهوا إلى ضرورة إجراء الاختبارات قبل أن يتم وصف العلاج.