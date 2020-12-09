الإمارات تعلن تسجيل لقاح صيني ضد كورونا وتقول إن فعاليته تصل إلى 86 في المئة

أعلنت الإمارات الأربعاء تسجيلها رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86 بالمئة. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان إنها قامت بـ "مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة سينوفارم سي إن بي جي، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19".

وبحسب البيان "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

وكانت الإمارات قد رخصت في ايلول/سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لاستخدامه للعاملين في المجال الصحي. وبدأت شركة سينوفارم الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات في تموز/يوليو الماضي، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج ايجابية حتى الآن.

وبات الكثير من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في المرحلة الأخيرة أو بصدد بدء هذه المرحلة الأخيرة، بينما يواصل الفيروس الانتشار حاصدا آلاف الأرواح يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 178 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و596 حالة وفاة. وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تلقى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.