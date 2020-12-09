شاهد: مطاردة سينمائية بين سائق شاحنة والشرطة الأمريكية في لوس أنجلس

شهدت شوارع مدينة لوس أنجلس الأمريكية وطرقاتها السريعة مطاردة من النوع الهوليوودي بين سائق شاحنة وسيارات الشرطة.

والتقطت الكاميرات المثبتة بالطائرات التابعة للشرطة تخطى سائق الشاحنة حدود السرعات المسموح بها.

ولجأ سائق الشاحنة إلى القيادة عكس اتجاه سير بعض الطرقات ما دفع الشرطة للاستمرار في مطاردته عن بعد حتى تمكنت من تطويقه في نهاية المطاف.

وأظهرت اللقطات المصورة اقتياد سائق الشاحنة في إحدى سيارات الشرطة.