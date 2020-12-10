هل يمكن التوقف عن ارتداء الكمامات بمجرد الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19؟

بعد التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، هل يمكن التوقف عن ارتداء الكمامة بعد تلقي اللقاح؟ يتساءل الكثير من الناس عن الوضع الصحي المستقبلي في ظل إيجاد لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، سيما مسألة ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية وكذلك احترام مسافات التباعد الاجتماعي.

الجواب حتما لا، لا يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة لسببين، الأول يتعلق بالتوصيات الحكومية بضرورة ارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد الاجتماعي ستظل سارية لشهور بعد تطعيم الأشخاص.

السبب الثاني يرتبط بالتوصيات الصحية، حيث تتطلب لقاحات فايزر- بيونتيك حقنتين ويتم تلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، فيما تأتي جرعة لقاح موديرنا بعد أربعة أسابيع. كما أن تأثير اللقاحات ليس فوريًا بشكل عام.

من المتوقع، بحسب خبراء الصحة أن يحصل الأشخاص على مستوى معين من الحماية في غضون أسبوعين بعد الحقنة الأولى من اللقاح، لكن الحماية الكاملة قد لا تحدث إلا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

كما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان لقاحا فايزر- بيونتيك وموديرنا يقيان الأشخاص من العدوى تمامًا أو من الأعراض فقط. وفي هذا الصدد تقول ديبورا فولر، خبيرة اللقاحات في جامعة واشنطن "هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يكونوا مصابين وبذلك قادرين على نقل العدوى، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون معدل اصابتهم أقل بكثير".

وبالإضافة لما سبق، فإن الجانب اللوجستيكي المعقد للقاحات سيمدد فترة حملات التلقيح. فبمجرد أن تبدأ إمدادات اللقاح في الارتفاع، من المتوقع أن تستغرق عملية تطعيم مئات الملايين من الناس شهورًا.

وأشارت فولر أيضًا إلى أن اختبار اللقاح بدأ للتو عند الأطفال، الذين لن يتمكنوا من الحصول على اللقاحات حتى تتأكد الدراسات من أنها آمنة وفعالة بالنسبة لهم أيضًا.

من جهته قدّر منصف السلاوي، رئيس جهود تطوير اللقاحات في الولايات المتحدة، أن البلاد يمكن أن تصل إلى مناعة القطيع في وقت مبكر من شهر مايو- آيار، بناءً على فعالية لقاحي فايزر- بيونتيك وموديرنا. ويرتكز السلاوي في تقديراته هذه على سير عمليات توفير اللقاحات بشكل عادي وبدون أية مشاكل في تلبية الإمدادات من الشركات المصنعة، وكذلك إقبال عدد كافٍ من الأشخاص على التطعيم.