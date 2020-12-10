كوفيد-19: قلق في ألمانيا و3000 وفاة في الولايات المتحدة وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيادة ساعات حظر التجول وتأجيل إعادة فتح دور السينما والمسارح ثلاثة أسابيع أخرى، معللاً ذلك بعدم تحسن الأوضاع الصحية كما كان متوقعاً.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحافي إن ساعات الحجر ستبدأ في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بدل الساعة التاسعة وأن الحجر سيشمل أيضاً تاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر.

السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك

أجازت المملكة العربية السعودية الخميس استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ... موافقتها على تسجيل لقاح فايزر-بايونتيك لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية".

وسيمكن ذلك "الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه". ولم تحدد الهيئة العامة للغذاء والدواء موعد بدء نشر اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر، وشريكتها الألمانية بايونتيك. الأسبوع الماضي أعلنت البحرين الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح. كما وافقت كل من بريطانيا وكندا عليه.

نتائج الاختبارات السريرية

نشرت مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" العلمية، وهي إحدى أهم المجلات الطبية في الولايات المتحدة، الخميس النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني.

وتتحدث المجلة في مقال افتتاحي عن "انتصار"، في وقت بدأت لجنة خبراء استدعتهم الوكالة الأميركية للأدوية الخميس النظر بشكل علني في بيانات اللقاح بهدف اتخاذ قرار بشأن الترخيص له من عدمه.

تمديد حظر التجول جزئياً في بلجيكا

تم تمديد حظر التجول المفروض في والونيا، بين الساعة 10 مساءً و 6 صباحاً حتى يوم الأحد، 13 كانون الأول/ ديسمبر.

قبل ذلك التاريخ، كان على حكومة والونيا أن تقرر تمديده المحتمل. في اجتماع يوم الخميس، قررت الإبقاء على حظر التجول وبالظروف نفسها لغاية 15 كانون الثاني/ يناير، على أن تستثنى ليلة الميلاد.

وكالة الأدوية الأوروبية "مرتاحة" لتسليم اللقاح

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له أمس الأربعاء، وأدى إلى سرقة ملفات مرتبطة مباشرة بلقاح أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك، أن تلك العملية لن تؤثر على تسليم اللقاحات.

إسبانيا: عدد الوفيات جراء كوفيد-19 بين مارس و مايو يزيد عن 45 ألفاً

توفي ما يزيد عن 45 ألف شخص بسبب وباء كوفيد-19 في إسبانيا بين آذار/ مارس وأيار/ مايو، على ما أكّد المعهد الوطني للإحصاء الخميس مقدماً رقماً يتجاوز العدد الرسمي بنحو 18 ألف وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المعهد ما مجموعه 45684 حالة وفاة خلال تلك الفترة، منها 32652 وفاة نتيجة للفيروس، في حين أن 13032 وفاة أخرى جراء "الاشتباه (بكوفيد)، تظهر أعراضاً متوافقة مع المرض".

ألمانيا: الوضع يتفاقم

أعلن رئيس معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية الخميس أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا "مقلق".

وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقاً جداً (...) وتفاقم منذ الأسبوع الماضي" في حين سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، زيادة الخميس بحالات كوفيد-19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.

إصابة أربعة أسود في حديقة برشلونة بالفيروس

أعلنت حديقة الحيوانات في برشلونة للحيوانات أن أربعة من الأسود التي تضمها أصيبت بفيروس كوفيد-19 في تشرين الثاني/ نوفمبر وتماثلت للشفاء. وأوضحت حديقة المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا في بيان أن القائمين على رعاية الأسود الأربعة رصدوا الشهر الفائت "عوارض تنفسية خفيفة" لدى ثلاث لبوات تبلغ 16 عاماً وأسد ذكر في الرابعة من عمره.

وأشار البيان إلى أن بروتوكولا سريرياً "مشابها لذلك المتبع لعلاج الإنفلونزا" طبق في علاج الحيوانات الأربعة، مع علاج مضاد للالتهابات ومراقبة دقيقة، مؤكداً أنها "استجابت بشكل إيجابي" واستعادت عافيتها.

وقد رُصِدَت في أنحاء عدة من العالم إصابة عدد من الحيوانات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بينها قطط وكلاب وحيوانات منك. ويعتبر المنك الحيوان الوحيد الذي من المؤكد حتى الآن أنه قادر على نقل العدوى إلى البشر بعد إصابته.

أكثر من 3 آلاف وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أحصت الولايات المتحدة الأربعاء أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ نيسان/ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم من أجل ملازمة منازلهم.