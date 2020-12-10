شاهد: ثلاجة تعمل دون كهرباء قادرة على حفظ وتخزين لقاح كورونا في درجة حرارة 70 تحت الصفر

يعمل مهندسون في مختبر إيطالي بالقرب من مدينة أفيلينو( جنوب إيطاليا) على ثلاجة قد تكون هي الحل لتخزين وإيصال لقاح فعال ضد فيروس كورونا الجديد إلى المناطق النائية وخاصة في البلدان النامية ذات البنية التحتية المهترئة.

نموذج DVTSS ويعني "حل ديسمون لنقل وتخزين اللقاح" قادر على ضمان درجة حرارة ثابتة تصل إلى 70_ درجة مئوية لمدة 40 ساعة حتى لو تم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي، وفقا للمهندسين الذين قاموا بتصنيعه.

"وحدة النقل "دي في تي إس إس" قادرة على تخزين 36 علبة من اللقاح، تحتوي كل منها على 5000 جرعة. إذا نحن نتحدث عن 180.000 جرعة. في درجة حرارة داخلية تصل إلى _70 درجة مئوية. حتى هذه الأثناء بلغنا 40 ساعة من الاستمرارية دون كهرباء ونحاول زيادتها"، يقول سيرياكو دي سانتيس، المدير الفني في ديسمون.

منذ أن أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية التي تعمل بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا اجتاز جميع مراحل الاختبار بنجاح، أصبحت الشركات المصنعة للثلاجات أمام تحد جديد في صناعة ثلاجات لحفظ لقاح كورونا وتخزينه. يحتاج لقاح فايزر إلى درجة حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر ليتم نقله وحفظه وتخزينه.

وبحال تبدلت درجة الحرارة وتعدت 70 درجة تحت الصفر ولم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة لحفظه قد يفقد اللقاح فعاليته ويصبح غير مجدي. هذه مشكلة خاصة مع لقاحات الحمض النووي الريبوزي (RNA).

بعد أن وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على استخدام واسع للقاح كورونا الذي طورته شركة "فايزر"سيكون هذا اللقاح الأول الذي يتم توزيعه وحقنه. إلا أن هناك العديد من اللقاحات الأخرى التي اثبتت أيضا فعاليتها وهي تحتاج إلى درجات حرارة أكثر اعتدالا ويسهل التعامل معها وحفظها.

يمكن تخزين لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" في درجات حرارة تشبه الثلاجة العادية، في ثلاجة (2 إلى 8 درجات مئوية). هذا اللقاح أرخص أيضًا.

هذا وأعلنت شركة مودرنا، ثاني شركة أدوية أمريكية تعمل على الوصول إلى لقاح لمواجهة مرض كوفيد_19 أن لقاحها يجب نقله في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر على أن يخزن أيضا في وقت لاحق في ثلاجة تبلغ درجة الحرارة فيها من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوما.

تعمل شركة "ديسمون" في مجال التبريد منذ عقود، حيث تقوم بتصنيع معدات التبريد المحترفة للأغذية والاستخدامات الطبية.