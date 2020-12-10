الاتحاد الأوروبي يوافق على موازنة الـ1.8 تريليون يورو بعد سحب بولندا والمجر الفيتو

الاتحاد الأوروبي يوافق على موازنة الـ1.8 تريليون يورو بعد سحب بولندا والمجر الفيتومحادثة
أعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، عن توافق دول التكتل الـ 27 لتفعيل خطة التعافي التي تم التفاوض عليها في حزيران/ يوليو الماضي بعد أن استخدمت كل من بولندا والمجر حق النقض سابقاً.
وبعد عدة أشهر، تم التوصل إلى حل وسط خصوصاً فيما يتعلق بمسألة سيادة القانون.
وغرد ميشال على توتير: " الاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الانتعاش. يمكننا الآن البدء في التنفيذ وإعادة بناء اقتصادنا. ستعمل خطتنا التاريخية للتعافي على تعزيز التحولات الرقمية والخضراء. "
ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027
تم اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021-2027 بحوالي 1،074 مليار يورو. كما تم تخصيص 750 مليار يورو لخطة التعافي بعد كوفيد-19 تمت الموافقة عليها في حزيران/ يوليو الماضي.