ارتفاع "مقلق" لإصابات كورونا في ألمانيا وميركل "تنفجر غضبا" لتوخي الحذر أكثر

أعلن رئيس معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية الخميس أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا "مقلق". وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقا جدا (...) وتفاقم منذ الأسبوع الماضي" حيث سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، زيادة الخميس بحالات كوفيد-19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد الأربعاء وبلغت 590.

وحذر فيلر من أنه ينبغي "النظر" في المزيد من الإجراءات التقييدية، مشددا على أنه "إذا لم تنجح (الإجراءات الحالية) فأنا لا أرى إمكانيات أخرى"، بينما تم إغلاق المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والأماكن الرياضية منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في برلين "لأسابيع كان عدد الحالات في مستوى مرتفع والآن نشهد زيادة في عدد الإصابات مرة أخرى".

وسجلت ألمانيا منذ ظهور الفيروس نحو 1,2 مليون إصابة، وفقا لبيانات المعهد.

والأربعاء خرجت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن هدوئها المعهود خلال خطاب في البوندستاغ ودعت بنبرة غاضبة إلى ضرورة احترام القيود المفروضة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما دعت ميركل رؤساء المقاطعات الفيدرالية الألمانية إلى العدول عن بعض التسهيلات التي وضعوها في إشارة إلى نقاط بيع النبذ الساخن التي تم افتتاحها في العديد من المدن الألمانية لتجاوز قرارات إغلاق المطاعم، الحانات.