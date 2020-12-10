شاهد: مودي يحضر صلاة هندوسية في إطار مراسم تدشين مبنى البرلمان الجديد

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس مشروع بناء مبنى البرلمان الهندي الجديد في نيودلهي بتكلفة 2,7 مليون دولار في وقت يطالب منتقدوه بتوجيه تلك الأموال لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

كذلك يأتي التدشين في وقت يحاصر فيه الآلاف من المزارعين الغاضبين العاصمة للأسبوع الثاني على التوالي اعتراضاً على عدة قوانين الزراعية الجديدة في البلاد.

ويواجه بناء المبنى الضخم عدة دعاوى قانونية بالمحكمة الهندية العليا مما قد يعوق المشروع أو يعرض سير البناء للتوقف والتأجيل لاحقاً.

ومن المقرر أن يفتتح البرلمان الجديد عام 2022 لإحياء ذكرى مرور 75 عاماً على استقلال الهند عن التاج البريطاني.

وسيتم الحفاظ على أجزاء من مبنى البرلمان القديم للمكاتب الحكومية بينما سيتم تدمير الأجزاء الأخرى.

وبدأ مودي مراسم التدشين بإقامة صلاة هندوسية خاصة وهو ما انتقده البعض من أعضاء الأقليات غير الهندوسية في الهند.

ويقول المعلق السياسي الهندي أراتي جيراث، إنه "كان يمكن إنفاق الأموال المخصصة لهذا البناء لعلاج وإصلاح الاقتصاد وخلق المزيد من الوظائف"، متهماً مودي ببنائه لإرضاء "أحلام عظمته" الشخصية.