جاريد كوشنر: لا بد أن تعترف السعودية بإسرائيل

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر الخميس أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مسألة وقت، بعدما أعلن دونالد ترامب أن المغرب ستعترف بإسرائيل.

وقال كوشنر لصحافيين "تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني".

وكان المغرب أكد الخميس "استئناف العلاقات الدبلوماسية" مع إسرائيل "في أقرب الآجال" ووصف قرار واشنطن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بـ"الموقف التاريخي".

وقال الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال" مع الدولة العبرية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأعرب العاهل المغربي عن شكره لترامب على اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية معتبراً أنه "موقف تاريخي" و"دعم صريح ومطلق.