مقتل 3 جنود أتراك و13 شخصاً آخرين في هجوم بسيارة مفخخة شمال سوريا (المرصد)

قُتل 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك الخميس في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن السيارة انفجرت عند حاجز لـ"الشرطة المدنية" وأحد الفصائل المقاتلة عند مدخل رأس العين في شمال محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أتراك ومدنيين إثنين و11 عنصراً من الشرطة وفصيل "السلطان مراد" المقاتل. كما أصيب نحو 12 آخرين بجروح.

ونشر المجلس المحلي لمدينة رأس العين على تويتر بياناً لتعزية أسر ضحايا التفجير.