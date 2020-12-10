المملكة المغربية تؤكد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت

أكدت مصادر رسمية في المملكة المغربية "استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت" بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس، فيما وصف العاهل المغربي اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بالـ"موقف تاريخي".

من جهته رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق ووصفه بالـ"تاريخي".

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن اليوم، الخميس، إن المملكة المغربية وإسرائيل وافقتا على تطبيع العلاقات بشكل كامل، على أن تقيما علاقات دبلوسية كاملة في وقت لاحق.

وقال ترامب في تغريدة "إنجاز تاريخي آخر اليوم! "صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تقدم هائل لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأعلن ترامب أن المغرب تعهّد تطبيع علاقاته مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.

وفي تغريدة ثانية قال ترامب أيضاً إن المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة في العام 1777 وبالتالي فإن واشنطن تعترف بسيادتها على الصحراء الغربية.

وكتب ترامب أيضاً على تويتر أيضاً أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء المغربية بياناً صدر عن الديوان الملكي وجاء فيه أن الملك محمد السادس اتصل هاتفياً بالرئيس الأميركي.

بحسب البيان أبلغ ترامب العاهل "بأنه أصدر مرسوما رئاسياً، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية".