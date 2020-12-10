اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء على أن يتخذا بحلول يوم الأحد "قراراً حازماً بشأن مستقبل المحادثات" المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مصدر في داوننغ ستريت.

وبحسب هذا المصدر، فقد أجرى الزعيمان خلال مأدبة عشاء في بروكسل "مناقشة صريحة" وأشارا إلى أنه لا تزال هناك فجوة "واسعة جداً" بين لندن وبروكسل.

وقد اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة، وفق المصدر نفسه.

وحذرت فون دير لايين الأربعاء من أن مواقف بروكسل ولندن لا تزال "متباعدة جداً" في ما يتعلق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت في بيان إثر عشاء عمل مع جونسون، "أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. لقد اكتسبنا فهماً واضحاً لمواقف بعضنا البعض. هي لا تزال متباعدة".

وأضافت "اتفقنا على أن تجتمع فِرَق (التفاوض) على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية. وسنتخذ قراراً بحلول عطلة نهاية الأسبوع".

وكان جونسون وصل إلى المفوضية الأوروبية حوالى الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش). وقد التقى في بادئ الأمر فون دير لاين وجهاً لوجه، قبل تناول العشاء بحضور شخصيات أخرى بينهم المفاوضان البريطاني ديفيد فروست والأوروبي ميشيل بارنييه.