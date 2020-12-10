شاهد: ألسنة اللهب تتصاعد من مصنع للكيماويات بفرجينيا الغربية

وقع انفجار في مصنع لإنتاج المواد الكيماوية في ولاية فرجينيا الغربية، مساء الثلاثاء، ما دعا بالسلطات إلى إصدار أوامر للسكان الذين يقطنون على نطاق ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر من المصنع بملازمة منازلهم وعدم مغادرتها.

وحسب السلطات المحلية لولاية فرجينيا الغربية، فقد وقع الانفجار عند الساعة العاشرة مساء ودقيقتين في مصنع "تشيمور" بمقاطعة كاناواه في محافظة بيل التي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، تشارلستون.

ولم تُصدر السلطات المحلية تفاصيل عن الحادث وعدد الضحايا والإصابات، كما لم يتم التطرق إلى أسباب الإنفجار وهل المواد الكيماوية هي التي تسببت في حدوث الإنفجار. وقال كينت كاربر، مفوض مقاطعة كاناوا: "لقد شهدنا انفجارا واحدا على الأقل شديد الخطورة وحريقا في المصنع".

وأفاد سكان المنطقة أن منازلهم اهتزت بفعل قوة الإنفجار. وقام مسؤولو الطوارئ في عين المكان بإغلاق جميع الطرق القريبة المؤدية إلى المصنع .