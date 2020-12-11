شاهد: غضب في إسرائيل بعد شراء رجل أعمل إماراتي نحو 50% من أسهم ناد معاد للعرب

عُرف معجبو فريق "بيتار القدس" الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ سنوات بمشاعر معادية للعرب والمسلمين، لكن يوم الجمعة تجمعت مجموعة كبيرة لدعم رجل أعمال إماراتي وشرائه 50 بالمئة من أسهمه.

كان هناك ترحيب بهذه الخطوة باعتبارها إشارة تغيير، لكن لا تزال هناك معارضة.

"بيتار" هو نادي كرة القدم الإسرائيلي الوحيد الذي لم يضم في صفوفه لاعباً عربياَ.

وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، بضخ 90 مليون دولار أمريكي في الفريق خلال العقد المقبل.

ويأتي هذا التطور الذي يُعد الأول من نوعه على الصعيد الرياضي، بعد تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وتعهد الشيخ وشريكه الإسرائيلي موشيه حوجق بتحويل الفريق إلى نموذج للتعايش وقالا إنهما منفتحان على إضافة لاعبين عرب إلى الفريق.

ويُعرف مشجعو بيتار بمعاداتهم للعرب وللمسلمين وسلوكهم العنيف.

وقال كل من حوجق وآل نهيان إن مثل هذا السلوك سيكون غير مقبولاً ولا يمكن التسامح معه مستقبلاً.