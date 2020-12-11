رئيسة المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء: ضئيلةٌ هي فرص التوصل لاتفاق بشأن البريكست

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة أن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن العلاقات التجارية المستقبلية "ضعيف".

وقالت فون دير لايين في بروكسل إن "احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر من احتمال التوصل إليه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تصف الحديث الذي دار بينها وبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال عشاء قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في القمة في بروكسل.

وكان جونسون نفسه قد صرح الخميس أن هناك "احتمالا كبيرا" لفشل المفاوضات.

وكان جونسون وفون دير لايين قد التقيا على عشاء الأربعاء في بروكسل في محاولة لتحريك الوضع. وقد افترقا من دون إيجاد أي أرضية مشتركة وحددا مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن "مستقبل" المفاوضات.