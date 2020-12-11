شاهد: احتجاج لمنظمة "غرينبيس" بالقرب من مقر انعقاد القمة الأوروبية

أطلقت ناشطون من منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) منطادا للهواء الساخن في بروكسل، حيث اجتمع القادة الأوروبيون لمناقشة اقتراح سيقلل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي إلى 55 ٪ على الأقل، وبحلول عام 2030.
ويقول سيباستيان مانج، مستشار سياسة المناخ في المنظمة: "يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هدفًا مناخيًا بنسبة 55٪ وهذا الهدف لا يكفي لمكافحة أسوأ تأثيرات تغير المناخ"، ثم يضيف "الملايين من الناس يعانون بالفعل من تغير المناخ في جنوب الكرة الأرضية، وفي أوروبا أيضًا، ومن غير المسؤول والخطير تحديد أهداف لا تتماشى مع الحقائق العلمية".
ترى منظمة "غرينبيس" أن العلم والتكنولوجيا والمال لمواجهة تغير المناخ موجود وممكن إذا كان هناك إرادة سياسية.
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