بايدن وهاريس على غلاف مجلة تايم الأمريكية كشخصية العام.. ماذا سيكون موقف ترامب يا ترى؟

بايدن وهاريس على غلاف التايم..

خبر لن يسرّ على الأرجح الرئيس الأمريكي الخاسر والمنتهية ولايته.. إختارت مجلة تايم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كشخصية العام ل2020.

وقد صرح إدوارد فلسانتال رئيس تحرير المجلة الأمريكية المرموقة بأن بايدن وهاريس قد حظيا بشرف "تغيير الحكاية الأمريكية" على حد قوله، إذ أنهما "أثبتا أن قوى التعاطف أكبر من مشاعر الغضب المثيرة للانقسام ولأنهما قدما رؤية تواسي عالما أثقلته الأحزان".

ويضيف فلسناتال: "منذ عهد فرانكلين روزفيلت، كل رئيس منتخب اختير كشخصية العام في فترة ما من ولايته وقرابة 12 من هؤلاء تم اختيارهم في أول سنة لهم بسدة الرئاسة. لكن هذه أول مرة يُدرج في القائمة نائب الرئيس".

وكانت عدة أسماء قد نافست بايدن ونائبته على احتلال غلاف مجلة تايم منها الرئيس دونالد ترامب وعمال القطاع الطبي والدكتور أنتوتي فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية وحركة مناهضة العنصرية أيضا.

وفي عالم الفن والرياضة، اختارت المجلة المرموقة فرقة BTS الموسيقية الكورية كفنان العام فيما فاز لوبرون جيمس نجمُ فريق لوس أنجليس ليكيرز لكرة السلّة بلقب رياضي العام لسنة 2020.

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