شاهد: عيد الأنوار اليهودي قرب البيت الأبيض.. إضاءة الشمعدان الوطني احتفالا بهانوكا

احتفالات بعيد الأنوار اليهودي حانوكا قرب البيت الأبيض واشنطن رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

من قلبِ العاصمة الأمريكية وتحديدا في منتزه ناشونال مول، قام الحاخام ليفي شيمتوف نائب رئيس منظمة لوبافيتش اليهودية بإضاءة الشمعدان الوطني احتفالا بعيد الأنوار هانوكا وقد شاركه المهمة وزير الداخلية الأمريكي الجمهوري ديفيد بيرنهادت.

وقال في كلمته: "إننا هنا نحتفل للمرة الثانية والأربعين بإضاءة الشمعدان الوطني رمزِ الإيمان والأمل والنور" على حدّ وصفه.

وأضاف الوزير: "أعتقد أن هناك سببا واحدا على الأقل يجعلنا نبقي على الأمل وهو أننا مجتمعون في عاصمة أمتنا كمواطنين لأعظم دولة في العالم وكورثة لنِعَم الحرية. وهل يوجد رمزٌ أجلّ وأجمل من هذا الرمز رمز الأمل والحرية الدينية؟ شجرة الميلاد والشمعدان الوطني والبيت الأبيض كل ذلك موجود في بقعة أرض صغيرة وواحدة".

ويقع الشمعدان الكبيرغير بعيد عن البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية.