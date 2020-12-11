روسيا وشركة "أسترازينيكا" تعلنان عن إجراء اختبارات سريرية مشتركة للقاحيْهما

أعلن مختبر استرازينيكا وروسيا الجمعة عن تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد. وقال فرع أسترازينيكا في روسيا في بيان "نعلن عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة ... اللقاح ايه اس دي1222 الذي طوّرته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ولقاح سبوتنيك في الذي طوره معهد الأبحاث غاماليا". وأضاف البيان أن التجارب ستشمل أشخاصا تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ويستخدم كل من اللقاحين ناقلات الفيروس الغدّي البشري.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي موّل تطوير لقاح سبوتنيك في بيان الجمعة إنه عرض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على استرازينيكا "استخدام أحد ناقلات اللقاح سبتونيك في تجارب سريرية إضافية للقاحه".

ويتوقع أن تبدأ التجارب قبل نهاية العام الحالي.

وقالت استرازينيكا في بيانها إن "مزيجا من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، قد يكون خطوة مهمة في توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى وإمكانية وصول أفضل".

وتعتبر روسيا إحدى أوائل الدول التي أعلنت عن تطوير لقاح للفيروس أطلقت عليه تسمية "سبوتنيك في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية.

وباشرت روسيا الأسبوع الماضي حملة تلقيح واسعة النطاق شملت في مرحلة أولى عمال قطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة. وفيما لم تنته بعد المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على اللقاح، إلا أن مطوّريه قالوا إن نتائج التجارب الأولية قد أظهرت فعالية بنسبة 95 بالمئة.