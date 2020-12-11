هل سقطت سهوا؟ حذف تغريدة بعد 6 دقائق من نشرها على حساب العائلة البريطانية المالكة فماذا قالت؟

تغريدة ملكية تتلاشى في غمضة عين أو كادت..

بعد أن نشر المسؤولون عن حساب العائلة البريطانية المالكة تغريدة مؤلفة من كلمة واحدة "شكرا" على موقع تويتر، سارعوا بعد 6 دقائق إلى حذفها ولكن ليس قبل أن تحظى بأكثر من 1200 علامة إعجاب وحوالي 600 إعادة تغريد (ريتويت).

ويبدو أن التغريدة التي نشرت عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس جاءت عن طريق الخطأ، وبالرغم من حذفها إلا أن مدونة "غيرتي رويال" التقطت صورة لها وأعادت نشرها عبر وسائل التواصل الأجتماعي.

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة بشكل هستيري وسرت كالنار في الهشيم إذ وصلت إلى الملايين من مستخدمي المنصات الإلكترونية. وقد توالت الردود الساخرة كقول أحدهم "لا مشكلة يا قوم" فيما قال آخر " العفو ليز" وهو الاسم المصغّر للملكة إليزابيث.

هذا ولم يتم حتى الآن تقديم أي توضيح لما ورد في التغريدة من شكر مقتضب.

ويقوم المسؤولون عن الحساب الخاص بالملكة البريطانية إليزابيث الثانية وبعض أفراد أسرتها، بنشر أحدث الصور والأعمال الخيرية التي تقوم بها الملكة وغيرها من العائلة المالكة.