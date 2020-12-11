الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة في بيان، في ظل "انفجار" للوضع الوبائي أدى إلى وفاة نحو 3000 في يوم واحد (الخميس).

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية. واشترت الولايات المتحدة أيضاً 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار في تصريح سابق اليوم إن البلاد قد تبدأ عملية التطيعم يوم الإثنين المقبل.

ورغم أن فايزر شركة أميركية، وهي أحد الشركات التي طورت بالتعاون مع الشركة الألمانية بيونتيك لقاحاً ضدّ كوفيد-19، إلا أن حملات التلقيح بدأت في بريطانيا، ما أثار انتقادات لترامب.

ونشرت "نيويورك تايمز" تقريراً بداية الأسبوع زعم أن ترامب رفض شراء 100 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك سابقاً.

ويقول مسؤولو قطاع الصحة إن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر هي التي تسببت في تفشي المرض على نطاق أوسع، ويرون أن الولايات تدفع ثمن "عيد الشكر".