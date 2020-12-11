"فاينانشال تايمز": إدارة ترامب ستفرض عقوبات قريباً جداً على تركيا

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، توقعات وتفاصيل بشأن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا على خلفية شراء أنقرة نظام الصواريخ الروسي أس-400 سابقاً، الأمر الذي رأى فيه بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي "ازدراء" بالمنظمة، على حد تعبير المحرر.

ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس في الأيام المقبلة، على حزمة العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا والذي يهدف إلى معاقبة الدول التي تشارك "بعمليات كبيرة" مع الدفاع الروسي أو قطاع الاستخبارات الروسي.

وبهذا ستجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على تركيا، في غضون 30 يوماً.

ورد رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي بخصوص أنباء العقوبات الوشيكة لصحفيين أتراك بإن فرض عقوبات على تركيا "كان تصرفًا غير لائق تجاه شريك مهم جدًا في الناتو".

العقوبات الأمريكية المتوقعة

كثف الرئيس التركي في السنوات الأخيرة مساعيه لاتباع سياسة خارجية مستقلة غير مقيدة بمطالب الولايات المتحدة أو أوروبا. لكن تعاونه الوثيق مع روسيا والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا والقوقاز، أثار مخاوف متزايدة في واشنطن وفي العواصم الأوروبية.

كما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على أنقرة، مساء الخميس فيما يتعلق بـ "الإجراءات والاستفزازات الأحادية" في نزاع البحر المتوسط على الغاز الطبيعي.

ونشرت الصحيفة إن العقوبات الأمريكية المتوقعة صُممت لتكون "خفيفة قدر الإمكان" لتحييد الغضب تجاه لإردوغان في الكونغرس مع تجنب إلحاق ضرر جسيم بالعلاقة العسكرية المهمة بين الولايات المتحدة وتركيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن ستفرض عقوبات قريباً جداً على تركيا، وإنها لن تستهدف إسماعيل ديمير، رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية التركية، فحسب بل أيضاً المؤسسة برمّتها.

وصرح سنان أولجن، رئيس مؤسسة إيدام الفكرية ومقرها إسطنبول، أن استهداف مؤسسة الصناعات العسكرية، الذي تهتم بالصفقات العسكرية التركية والصناعات بطبيعة الحال، من شأنه "يعيق بشكل كبير تطوير الصناعة العسكرية التركية".

وتمرّ تركيا في مرحلة اقتصادية صعبة حيث فقدت الليرة نحو 25 % من قيمتها هذا العام.