شاهد: الزعماء الأوروبيون يقفون دقيقة صمت حداداً على فاليري جيسكار ديستان

وقف زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون الذين اجتمعوا لحضور قمة الخميس-الجمعة في بروكسل، دقيقة صمت حداداً على الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان.
كان جيسكار ديستان رئيساً لفرنسا من عام 1974 إلى عام 1981 وأصبح بطلاً للاندماج الأوروبي.
وقال مكتب جيسكار ديستان إنه توفي يوم الأربعاء الماضي في منزل عائلته في منطقة لوار إيه شير بوسط فرنسا، بعد إصابته بـكوفيد-19 عن عمر يناهز 94 عاماً.
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