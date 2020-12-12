بدء أولى عمليّات التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الجمعة، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد. ومنحت الولايات المتحدة الجمعة تصريحًا طارئًا للقاح فايزر/بايونتيك لعلاج الإصابات بكوفيد-19، حسب ما أعلنت المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في بيان.

وقال ترامب على تويتر: "الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً". وتابع ترامب: "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأميركية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.