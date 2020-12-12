الخارجية الإسرائيلية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، السبت، عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع بوتان، وتوقيع الطرفين على اتفاقية قالت الخارجية إنها "ستخدم مصالح الشعبين".

وتقع مملكة بوتان في مملكة في شرق سلسلة جبال الهيملايا بين العملاقين الصيني والهندي، ومساحتها صغيرة نسبياً (نحو 46 ألف كيلومتر مربع - أي أكبر من لبنان بأربع مرات ونصف تقريباً).

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في بيان إن "دائرة الاعتراف بإسرائيل تتسع أكثر. ستشكل إقامة علاقات مع مملكة بوتان محطة جديدة في ترسيخ علاقات إسرائيل في آسيا".