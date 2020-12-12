سيارة تصدم متظاهرين في نيويورك وسقوط عدد من الجرحى

صدمت سائقة سيارة وسط مانهاتن في مدينة نيويورك عدة أشخاص، كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام، وفق ما ذكرته الشرطة ووسائل إعلام أميركية.

وقالت شرطة نيويورك إن عددا من الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات المدينة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أن الجروح لا تهدد حياة الضحايا على ما يبدو. وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمدا، بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ مرة أولى.

لكن المتحدث باسم الشرطة رأى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا. وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وتم توقيفها حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث عندما كان نحو خمسين متظاهرا حسب شهود، عند مفترق الجادة 39 والجادة الثالثة، عندما تقدمت السيارة بسرعة باتجاه الحشد. وكان المتظاهرون يحتجون على ظروف احتجاز مهاجرين سريين، اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرزي خصوصا، ومعظمهم مضربون عن الطعام حاليا.

وقال المتظاهر أنخيل ريفيرا: "حاولت إبطاء السيارة، تباطأت قليلاً، ثم زادت سرعتها وألقيت بنفسي على الجانب". أما جوي الذي رفض ذكر اسم عائلته، فقد صرح بأنه رأى أشخاصا يُلقون في الهواء، وكان الأمر متعمدا على حد قوله.